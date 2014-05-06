OECD报告：英国应采取更多措施抑制房价高涨

OECD也建议实施更高的资本金要求，及抵押贷款最高成数限制。

OECD表示，政府调整养老金规则，准许一次性提领更高金额，此举也可能刺激楼市。

上个月财政大臣欧思邦称，需谨慎对待房价，但伦敦飙升的房价与其他地区的房价水平存在明显差异。

他还表示，未看到购房援助计划(Help to Buy)刺激房价的迹象。

整体上，OECD将英国今年的经济增长率预估上调至3.2%，并称鉴于企业投资和民间消费情况，经济可能维持强劲。