OECD报告：英国应采取更多措施抑制房价高涨

标题新闻：ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛称，在经济复苏增强前ECB不应撤走刺激措施
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
OECD也建议实施更高的资本金要求，及抵押贷款最高成数限制。
OECD表示，政府调整养老金规则，准许一次性提领更高金额，此举也可能刺激楼市。
上个月财政大臣欧思邦称，需谨慎对待房价，但伦敦飙升的房价与其他地区的房价水平存在明显差异。
他还表示，未看到购房援助计划(Help to Buy)刺激房价的迹象。
整体上，OECD将英国今年的经济增长率预估上调至3.2%，并称鉴于企业投资和民间消费情况，经济可能维持强劲。
“因此，失业率将进一步下降，薪资增长将回升，”OECD称。(完) (编译 王翔琼/李春喜；审校 田建华/蔡美珍)
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德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。