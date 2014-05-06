欧洲汇市：英镑兑美元持于近五年高位，此前英国公布强劲服务业PMI

英国4月MARKIT/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)升至58.7，3月为57.6，远高于50的荣枯分水岭。此前调查显示分析师预计该指数持平于3月。

“由于数据意外利好，英镑/美元目前有望测试1.70，”FXPro分析师Simon Smith称。“但在1.70上方，走势可能艰难，主要取决于下周英国央行的通胀报告如何。若报告基调强硬，汇价可能进一步上涨。”

“从技术面来看，我们建议投资者在1.69-1.70美元作空英镑，并在汇价降至1.66的时候锁定获利，”法国兴业银行外汇策略师Alvin Tan称。

欧元兑英镑 跌0.1%报0.8218英镑，接近上个月末所及两个月低点0.81955。(完)

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