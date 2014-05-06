欧洲汇市：英镑兑美元持于近五年高位，此前英国公布强劲服务业PMI

美股盘后：美国运通上涨1.9%，此前公布业绩和财测
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
英国4月MARKIT/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)升至58.7，3月为57.6，远高于50的荣枯分水岭。此前调查显示分析师预计该指数持平于3月。
“由于数据意外利好，英镑/美元目前有望测试1.70，”FXPro分析师Simon Smith称。“但在1.70上方，走势可能艰难，主要取决于下周英国央行的通胀报告如何。若报告基调强硬，汇价可能进一步上涨。”
“从技术面来看，我们建议投资者在1.69-1.70美元作空英镑，并在汇价降至1.66的时候锁定获利，”法国兴业银行外汇策略师Alvin Tan称。
欧元兑英镑 跌0.1%报0.8218英镑，接近上个月末所及两个月低点0.81955。(完)
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路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
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