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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 18:28 BJT

OECD报告：印度银行业坏帐不断升高，恐对经济复苏构成威胁

路透新德里5月6日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二表示，印度经济今年可望逐步复苏，受助于资本投资回升以及民间消费上扬，但银行业坏帐不断升高恐扼杀景气复苏。

OECD在最新经济展望报告中指出，印度2014年成长率将从去年的4.5%小幅上升至4.9%，2015年则加速成长5.9%。

这些估计数据的前提，是预期全国大选后资本投资翻扬、以及通胀放缓将提振消费。

OECD报告称，“春季大选过后投资料将回升，因近期内阁投资委员会通过的大型投资案将逐渐推行。”

该报告呼吁新德里当局迅速执行劳工、财政及税制改革，以带动经济加速回春。OECD同时支持印度央行小组的建议，在制定货币政策时将未来三年通胀目标设定在4%，远低于现行水准。

OECD指出，“通胀目标政策架构将有助于稳定物价预期，同时改善企业及消费者信心。”

不过OECD报告对银行业不断增加的不良资产提出警告，称这对印度经济复苏是重大风险因素。

报告指出，“在负面因素方面，若未能阻止不良贷款增加，则可能不利于投资回升。”(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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