OECD报告：印度银行业坏帐不断升高，恐对经济复苏构成威胁

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透新德里5月6日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周二表示，印度经济今年可望逐步复苏，受助于资本投资回升以及民间消费上扬，但银行业坏帐不断升高恐扼杀景气复苏。
OECD在最新经济展望报告中指出，印度2014年成长率将从去年的4.5%小幅上升至4.9%，2015年则加速成长5.9%。
这些估计数据的前提，是预期全国大选后资本投资翻扬、以及通胀放缓将提振消费。
OECD报告称，“春季大选过后投资料将回升，因近期内阁投资委员会通过的大型投资案将逐渐推行。”
该报告呼吁新德里当局迅速执行劳工、财政及税制改革，以带动经济加速回春。OECD同时支持印度央行小组的建议，在制定货币政策时将未来三年通胀目标设定在4%，远低于现行水准。
OECD指出，“通胀目标政策架构将有助于稳定物价预期，同时改善企业及消费者信心。”
不过OECD报告对银行业不断增加的不良资产提出警告，称这对印度经济复苏是重大风险因素。
报告指出，“在负面因素方面，若未能阻止不良贷款增加，则可能不利于投资回升。”(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译