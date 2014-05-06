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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 18:36 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连续第五日下跌，大豆市场疲弱构成拖累

指标7月棕榈油合约 跌0.6%至每吨2,568马币(林吉特)。

总成交量为30,988口，低于均值的35,000口。

市场人士此前预计棕榈油需求从4月起会升温，因买家在在穆斯林开斋节和斋月来临前补充库存。

不过据船货调查数据，与此前一个月相比，马来西亚4月棕榈油出口需求仅小幅增长。

一交易员称，“尽管我们看到买入行为增多，但是斋月的需求还没有进入市场。”(完)
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