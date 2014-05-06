重温稿-《焦点》中国央企国有资本收益收取比例续升，然用于民生支出仍寥寥

* 今年进一步提高央企国有资本收益收取比例，国有独资提高5个百分点

* 落实三中全会改革方案，2020年提取比例将达30%

* 年初财政预算已有体现，支出安排中用于民生社保仍寥寥

作者 沈燕

路透北京5月6日 - 中国将从今年起进一步提高中央企业国有资本收益收取比例，其中国有独资企业在现有基础上提高5个百分点，朝向三中全会报告提出的2020年央企上缴比例提高至30%目标又迈进一步。

尽管该项举措旨在让全民共享央企凭借其拥有的国家资源创造的利润，改善社会收入分配不公的现状，但从财政部公布的央企收入预算安排看，真正用于社保民生的支出比例依旧寥寥，上缴的央企利润大部分仍用于央企本身的资本性支出。

“如果按照财政部公布的2014年中央国有资本经营预算说明的数据推算，2014年央企应上缴的国有资本收益比例将达到20.3%，较2013年的上缴比例15%左右提高5个百分点。”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁在推算相关数据后称。

他指出，尽管上缴比例有所提升，但从预算支出安排看，调入公共财政预算用于社保民生和补充社保基金支出的比例只有12%，与全民共享国企创造利润的梦想还差的很远。

根据财政部网站公布的数据，2014年中央国有资本经营预算支出安排1,578.03亿元人民币，其中：资本性支出1,150.83亿元，占比高达72.9%，而调入公共财政预算用于社保等民生支出184亿元，国有股减持收入补充社保基金支出10.42亿元。

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**央企上缴比例仍将逐步提升**

根据去年年底发布的的十八届三中全会深化改革方案，明确提出要完善国有资本经营预算制度，提高国有资本收益上缴公共财政比例，到2020年提到30%，更多用于保障和改善民生。

“2020年提高到30%也是一个笼统的说法，其中有多少用于保障和改善民生也没有具体的比例。”牛犁称，财政部此次明确提高央企上缴比例细节与两会期间公布的2014年中央国有资本经营预算报告一致。

他进一步指出，考虑到目前整体经济形势不是太好，而央企本身也需要发展和资本积累，且上缴国有资本收益的央企也分几大类，并不是所有的央企都上缴，从这个角度看到实现三中全会的目标还需要有分步走的过程。

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中国财政部财科所副所长刘尚希也认为，央企上缴国有资本收益是其应该承担的责任和义务，逐步提高上缴比例也是一个政策方向。

他认为，央企本身应该是承担国家战略行业，有其特殊定位，通过提高央企上缴比例，减少其可支配收入，有助于央企明确战略地位，集中精力发展主业，“避免央企哪里赚钱就往哪跑，而央企收益让全民共享也是理所当然。”

**影响几何？**

事实上，中国央企上缴国有资本收益的时间并不长，2007年底发布 《中央企业国有资本收益收取管理暂行办法》后并于2008年执行，其后虽在逐步提高，但央企真正上缴的收益比例并不大。

据统计，2012年央企实现净利约2.2万亿元，上缴公共财政只有900亿，上缴比例不到5%；且仅有7.2%用于民生支出，大部分收益因科技创新、节能减排、脱困补助、产业结构调整等原因重新回到央企内部。2013年的上缴比例也不过9%左右。而世界各国的国企上缴红利比例基本在20%至25%之间。

牛犁就指出，由于央企上缴比例分几个档次，并不是所有的央企都要上缴，如果是亏损就不用上缴，很容易有苦乐不均的情况，并会产生计算口径上的差异。

但他提到，对于垄断且属资源性的企央上缴比例较高，而央企经过近几年改制发展，自身经营能力明显提升，提高上缴比例对其本身经营影响并不会很大。

“相较央企拥有的庞大国有资产总量，上缴的这点资本收益根本不算什么。”刘尚希也称，而提高的央企上缴收益也早已纳入年初的财政预算安排中。

不过，来自企业的声音显然不那么情愿。

一家大型电力公司高层就称，“电力行业亏损了好几年，今年才刚刚缓过来，像我们公司原来是归在上缴的第一档，上缴比例是15%，这次被归到两类，上缴比例提高到20%。“