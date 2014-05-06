重温稿-中国证券：IPO过会企业开始申报发行方案，发行程序最快下周展开--消息

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透北京5月6日 - 中国A股首次公开发行（IPO）何时重启一直受证券市场高度关注。两位消息人士周二表示，继上周三证监会发审会正式启动之后，近日监管层要求已过会企业申报发行方案。业内人士据此分析，A股IPO发行程序有望最快于下周展开。
消息人士称，包括4月30日(上周三)刚过会的三家主板企业在内的已过会企业，已被要求报送其上市发行方案。但在已过会的29家企业中，部分存在财务问题或其承销商资质被暂停，因此预计短期内可以顺利发行的公司数量将会少于过会公司数。
“根据以往的经验，在递交发行方案后一般一至两周可拿到发行批文，因此预计最快下周IPO即可启动，”一位投行人士称。
时隔约一年半后，中国证监会4月末对首次公开发行(IPO)重启发审。首批有四家企业上会，会稽山、依顿电子、康尼机电三家IPO申请获通过，康新设计工程被否。
新股发行暂停一年多后，中国A股市场今年1月初恢复IPO发行。不过首批48家公司在1-2月完成A股发行和上市后，因财务数据审计及新股发行制度改革，新股发行又陷入暂停期。（完） (发稿 张晓翀；审校 林琦/张喜良)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译