重温稿-中国证券：IPO过会企业开始申报发行方案，发行程序最快下周展开--消息

路透北京5月6日 - 中国A股首次公开发行（IPO）何时重启一直受证券市场高度关注。两位消息人士周二表示，继上周三证监会发审会正式启动之后，近日监管层要求已过会企业申报发行方案。业内人士据此分析，A股IPO发行程序有望最快于下周展开。

消息人士称，包括4月30日(上周三)刚过会的三家主板企业在内的已过会企业，已被要求报送其上市发行方案。但在已过会的29家企业中，部分存在财务问题或其承销商资质被暂停，因此预计短期内可以顺利发行的公司数量将会少于过会公司数。

“根据以往的经验，在递交发行方案后一般一至两周可拿到发行批文，因此预计最快下周IPO即可启动，”一位投行人士称。

时隔约一年半后，中国证监会4月末对首次公开发行(IPO)重启发审。首批有四家企业上会，会稽山、依顿电子、康尼机电三家IPO申请获通过，康新设计工程被否。