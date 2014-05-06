《专题新闻快速浏览》--经济合作暨发展组织(OECD)最新经济展望报告****

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
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经济合作暨发展组织(OECD)周二表示，由于原先快速成长的发展中经济体脚步停顿，发达经济体必须负起推动复苏责任，OECD同时调降全球成长展望。
OECD指出，今年全球经济成长率料为3.4%，11月时估计为3.6%；明年则料将提高至3.9%。
------------------------------------主要报导--------------------------------
> 今年全球经济成长预估下修至3.4%，因发展中经济体降温
> 2014年中国经济增长率预计降至7.4%
> 美国经济受严冬阻碍停滞后将加速成长
> 建议欧洲央行下调指标利率至零，并至少维持18个月
> 英国应采取更多措施抑制房价高涨
> 俄罗斯2014年经济增长率预估猛降到0.5%，因乌克兰危机
------------------------------------相关表格--------------------------------
> 表格：OECD对于全球主要国家和地区的最新GDP增长预估
> 表格：OECD对主要国家公共赤字和CPI预估
------------------------------------其他消息--------------------------------
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译