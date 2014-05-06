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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 18:39 BJT

****《专题新闻快速浏览》--经济合作暨发展组织(OECD)最新经济展望报告****

路透5月6日 - 如欲取得相关消息，请点选括号内代码或连结，即可读取所需新闻内容。

经济合作暨发展组织(OECD)周二表示，由于原先快速成长的发展中经济体脚步停顿，发达经济体必须负起推动复苏责任，OECD同时调降全球成长展望。

OECD指出，今年全球经济成长率料为3.4%，11月时估计为3.6%；明年则料将提高至3.9%。

------------------------------------主要报导--------------------------------

> 今年全球经济成长预估下修至3.4%，因发展中经济体降温

> 2014年中国经济增长率预计降至7.4%

> 美国经济受严冬阻碍停滞后将加速成长

> 建议欧洲央行下调指标利率至零，并至少维持18个月

> 英国应采取更多措施抑制房价高涨

> 俄罗斯2014年经济增长率预估猛降到0.5%，因乌克兰危机

------------------------------------相关表格--------------------------------

> 表格：OECD对于全球主要国家和地区的最新GDP增长预估

> 表格：OECD对主要国家公共赤字和CPI预估

------------------------------------其他消息--------------------------------

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