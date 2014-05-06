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市场报道 | 2014年 5月 6日 星期二 18:29 BJT

全球贵金属：5月5日SPDR黄金持仓量维持不变

路透5月6日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量与上周五持平。

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 25,169,479.0 5月5日 25,169,479.0 5月2日 0.00 0%

iShares 333,725,755.5 5月5日 331,463,664.5 5月1日 2,262,091.0 0.68%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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(编译 王翔琼；审校 高琦)
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