全球贵金属：5月5日SPDR黄金持仓量维持不变

美股盘后：美国运通上涨1.9%，此前公布业绩和财测
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透5月6日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量与上周五持平。
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 25,169,479.0 5月5日 25,169,479.0 5月2日 0.00 0%
iShares 333,725,755.5 5月5日 331,463,664.5 5月1日 2,262,091.0 0.68%
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浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
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(编译 王翔琼；审校 高琦)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
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