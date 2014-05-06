更新版 1-台湾货币市场：短率仍在低位，料央行存单发行余额缓增

* 提存期初资金充裕

* 央行上日减少冲销，但纯为调整落点

* 短票及债券附买回利率也在低位 (新增最新数据)

记者 高洁如

路透台北5月6日 - 台湾银行间短率周二稳于现有低位。提存期初市场资金仍然宽裕，上日央行减少冲销力道更令资金泛滥，估计未来央行存单发行余额虽稍增，但将无碍平稳宽裕的现状。

央行一位不愿具名的官员表示，由于上日的存单到期金额很大，资金落点过于集中，因此为调整存单到期分配，估计未来数日银行的申购存单且被核可的金额将大于到期。

台湾央行周一共发行7,645.2亿台币存单，若与到期金额8,378亿相较，存单发行余额大减732.8亿。由于近期央行多仅对存单微幅调整，昨日情况较为少见。

〞今天(资金)有多一点，不过需求不好，也没有做出去，〞一位小型公营银行资金调度人士说。

交易人士表示，目前看来，仅有华银、彰银 、合库等大型公营银行月底营利事业所得税的影响较大，其余银行几乎都持平看待月底税款入库的紧缩影响，目前暂未对此有所因应。

根据银行的估计，去年的营所税总金额约1,500-1,800亿台币，初估最早将在6月3日缴回台银；个人综合所得税的委取、信用卡扣款则将落于6月中旬。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收在0.386%；今日区间落在0.295-0.400%，同于上日；一周拆款利率区间则在0.380-0.430%，上日亦同。

**中下旬票量才会增加**

短票市场方面，一位大型票券商交易员表示，月初资金缺口很小，连到期的短票都没办法全部续做，估计要到中下旬以后因企业缴交营利事业所得税的因素，企业才有发票的需求。

〞今天很清淡，几乎没有做，〞该交易员表示。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.58-0.59%，同上日。投信和寿险一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，也同上日。

交易员表示，目前与银行承做的短票比重下降，投信的承做比重上升。而由于企业承做的短票/债券附条件交易的天期偏短，票券商多以与企业承做的金额多寡作为调整负债比重工具。

台湾央行周二公布，共发行2,467亿台币存单。与今日存单到期金额2,468亿相较，存单发行余额减1亿。

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)7,825.5亿台币，本周余日的存单到期情况分别为：周三1,919.5亿、周四3,960亿、周五1,100亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为负23亿台币，累计超额准备为518亿台币、加计前期1%的超额准备为1,185亿台币。

**债券RP利率仍在低位**

债券市场附买回(RP)利率稳于低位。交易员称，月初资金宽松，投信与银行找券需求颇高，不过缺券状况依旧，令成交利率缓步向区间低位靠拢。

他们表示，虽然近期有大量公司债标售，券商多少有补券需求，但因尚未交割，目前还看不出影响性。此外，近期公债次级市场交投相当冷清，券商资金缺口都有限，因此承做RP的需求也不大。

“资金回流蛮明显的，但券还是一样少。”一证券商交易员说。

另一票券商交易员则称，今日有寿险买了不少货币型基金，令投信找券需求升温，不过成交利率没有调降。但因库存的债券都已卖完，短期利率可能有下调的机会。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，同上日区间；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，亦持稳上日区间。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，均同于上日。