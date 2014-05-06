东南亚股市：泰国股市下跌1.2%，越南市场接近三个月低点

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
越南股市 触及近三个月低点，表现落后，散户普遍抛售。
印尼股市下滑0.2%，因近期公布的第一季度国内生产总值(GDP)成长疲弱，让投资者在印尼央行周四政策会议前保持谨慎。
一份路透调查显示，印尼央行预计将维持指标利率 不变，因通胀压力和经常帐赤字走阔的现象均得到缓解。
包括日本在内的主要亚洲市场适逢假日，今天交投较为清淡。东南亚地区的国内投资者是卖盘主力，而海外投资者则少量买超。
股票交易所和汤森路透数据显示，马来西亚股市外资净流入2,514万林吉特(770万美元)；菲律宾净流入4.792亿披索(1,080万美元)；印尼市场净流进1,024亿卢比(890万美元)。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 418.92 -0.88 -0.21 +7.87 388.37
新加坡 3245.56 3.96 +0.12 +2.47 3167.43
马来西亚 1860.43 -0.11 -0.01 -0.35 1866.96
泰国 1404.01 -17.47 -1.23 +8.11 1298.71
印尼 4834.47 -8.04 -0.17 +13.11 4274.18
菲律宾 6765.93 -0.53 -0.01 +14.87 5889.83
越南 555.11 -9.74 -1.72 +10.00 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译