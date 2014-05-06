版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 19:06 BJT

东南亚股市：泰国股市下跌1.2%，越南市场接近三个月低点

越南股市 触及近三个月低点，表现落后，散户普遍抛售。

印尼股市下滑0.2%，因近期公布的第一季度国内生产总值(GDP)成长疲弱，让投资者在印尼央行周四政策会议前保持谨慎。

一份路透调查显示，印尼央行预计将维持指标利率 不变，因通胀压力和经常帐赤字走阔的现象均得到缓解。

包括日本在内的主要亚洲市场适逢假日，今天交投较为清淡。东南亚地区的国内投资者是卖盘主力，而海外投资者则少量买超。

股票交易所和汤森路透数据显示，马来西亚股市外资净流入2,514万林吉特(770万美元)；菲律宾净流入4.792亿披索(1,080万美元)；印尼市场净流进1,024亿卢比(890万美元)。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 418.92 -0.88 -0.21 +7.87 388.37

新加坡 3245.56 3.96 +0.12 +2.47 3167.43

马来西亚 1860.43 -0.11 -0.01 -0.35 1866.96

泰国 1404.01 -17.47 -1.23 +8.11 1298.71

印尼 4834.47 -8.04 -0.17 +13.11 4274.18

菲律宾 6765.93 -0.53 -0.01 +14.87 5889.83

越南 555.11 -9.74 -1.72 +10.00 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译 洪曦; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐