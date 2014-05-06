中国央行：继续实施稳健货币政策，保持政策连续性和稳定性

美股盘后：美国运通上涨1.9%，此前公布业绩和财测
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京5月6日 - 中国央行周二晚间发布一季度货币政策执行报告称，未来一段时期中国经济有望保持平稳运行，将继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性。
央行并强调，将对货币政策进行适时适度预调微调，增强调控的预见性、针对性、有效性；将保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。
“全球经济复苏进程中仍有风险和不确定性，在外需和房地产等既有增长动能减弱的情况下，新的强劲增长引擎尚待形成。”报告称。
央行表示，将灵活运用公开市场操作、存款准备金率、再贷款、再贴现、常备借贷便利、短期流动性调节等工具，完善中央银行抵押品管理框架，调节好流动性总闸门，保持货币市场稳定；同时引导商业银行加强流动性和资产负债管理，做好各时点的流动性安排。
汇率方面，央行称将进一步完善人民币汇率市场化形成机制，加大市场决定汇率的力度，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定；密切关注国际形势变化对资本流动的影响，加强对跨境资本的有效监控。（完） (发稿 李然; 审校 张喜良)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。