中国央行：继续实施稳健货币政策，保持政策连续性和稳定性

路透北京5月6日 - 中国央行周二晚间发布一季度货币政策执行报告称，未来一段时期中国经济有望保持平稳运行，将继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性。

央行并强调，将对货币政策进行适时适度预调微调，增强调控的预见性、针对性、有效性；将保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

“全球经济复苏进程中仍有风险和不确定性，在外需和房地产等既有增长动能减弱的情况下，新的强劲增长引擎尚待形成。”报告称。

央行表示，将灵活运用公开市场操作、存款准备金率、再贷款、再贴现、常备借贷便利、短期流动性调节等工具，完善中央银行抵押品管理框架，调节好流动性总闸门，保持货币市场稳定；同时引导商业银行加强流动性和资产负债管理，做好各时点的流动性安排。