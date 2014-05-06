两岸金融：台湾兆丰金与大陆快钱合作两岸跨境代收代付业务

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透台北5月6日 - 台湾外汇龙头金控--兆丰金控 旗下银行周二表示，已建置“兆丰支付两岸购”跨境电子商务平台，并获得台湾金管会核准与大陆快钱公司合作两岸跨境代收代付业务，抢攻两岸人民币跨境收付商机。
兆丰商银电子金融推广中心主管表示，透过“兆丰支付两岸购”，台湾消费者可于中国大陆商家网站购物，以网路银行或网路ATM转帐直接支付台币，未来也可以直接以该行外币帐户支付人民币或美元货款。
兆丰商银新闻稿并称，“兆丰支付两岸购”兼具人民币清算、跨境小额贸易金额需求等特性。
兆丰银指出，与大陆快钱公司合作可整合两岸的金流、物流及资讯流，业务正式启用后，大陆民众可透过网路直接在台湾商家网站购买商品，并使用快钱公司付款服务以人民币支付货款，台湾商家会立即收到买方付款通知，透过兆丰合作之物流业者，直接将商品运送至大陆消费者手中；而兆丰商银则在收到快钱公司汇付的人民币货款后，会代为结售成台币，支付予台湾商家。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译