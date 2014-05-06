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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 19:32 BJT

两岸金融：台湾兆丰金与大陆快钱合作两岸跨境代收代付业务

路透台北5月6日 - 台湾外汇龙头金控--兆丰金控 旗下银行周二表示，已建置“兆丰支付两岸购”跨境电子商务平台，并获得台湾金管会核准与大陆快钱公司合作两岸跨境代收代付业务，抢攻两岸人民币跨境收付商机。

兆丰商银电子金融推广中心主管表示，透过“兆丰支付两岸购”，台湾消费者可于中国大陆商家网站购物，以网路银行或网路ATM转帐直接支付台币，未来也可以直接以该行外币帐户支付人民币或美元货款。

兆丰商银新闻稿并称，“兆丰支付两岸购”兼具人民币清算、跨境小额贸易金额需求等特性。

兆丰银指出，与大陆快钱公司合作可整合两岸的金流、物流及资讯流，业务正式启用后，大陆民众可透过网路直接在台湾商家网站购买商品，并使用快钱公司付款服务以人民币支付货款，台湾商家会立即收到买方付款通知，透过兆丰合作之物流业者，直接将商品运送至大陆消费者手中；而兆丰商银则在收到快钱公司汇付的人民币货款后，会代为结售成台币，支付予台湾商家。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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