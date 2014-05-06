中国央行报告：未来将加大市场决定汇率力度，央行基本退出常态式干预

路透北京5月6日 - 中国人民银行周二发布一季度货币政策执行报告称，未来，人民币汇率形成机制改革会继续朝着市场化方向迈进，加大市场决定汇率的力度，促进国际收支平衡。根据外汇市场发育状况和经济金融形势，增强人民币汇率双向浮动弹性，央行基本退出常态式外汇干预。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

以下为中国央行一季度货币政策执行报告中题为“人民币汇率浮动幅度扩大”的专栏全文：

十八届三中全会提出，要发挥市场在资源配置中的决定性作用。汇率作为要素市场的重要价格，是有效配置国内国际资源的决定性因素之一，扩大人民币汇率浮动幅度有利于增强人民币汇率浮动弹性，不断优化资金配置效率，进一步增强市场配置资源的决定性作用，加快推进经济发展方式转变和结构调整。近年来，中国外汇市场发育进一步成熟，交易量持续增长，交易品种不断增加，企业管理汇率风险的手段更加丰富，交易主体控制风险的能力逐步提高，自主定价的意愿日渐增强，也需要更大的波幅区间，以适应外汇市场的进一步发展。

人民币汇率形成机制改革遵循了主动性、可控性和渐进性原则，也充分考虑经济主体的适应能力。从汇率改革进程看，人民币汇率浮动幅度是逐步扩大的。1994年人民币汇率浮动幅度是0.3%，2007年扩大至0.5%，2012年扩大至1%，截止2014年3月这一浮动幅度已保持了两年左右，再次扩大幅度体现了渐进稳妥的改革安排。基于上述考虑，中国人民银行于2014年3月15日宣布，自3月17日起银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%，银行柜台汇率报价区间由2%扩大至3%。

国内外对此次扩大汇率浮动幅度普遍给予了积极和正面的评价，认为扩大汇率浮动幅度时机选择恰当，不仅有利于改变单边升值预期，抑制境外投机资金流入，也有利于为推动其他金融改革创造条件，是中国市场化浮动汇率制度建设的重要一步，未来人民币将与国际主要货币一样，有充分弹性的双向波动将会成为常态。

扩大汇率浮动幅度以来，外汇市场运行总体平稳，汇率双向浮动弹性有所增强，市场参与者反映积极。一是汇率波动加大，消化和吸收供求变化的能力增强。3月17日至4月30日，银行间外汇市场收盘汇率较中间价的平均波动幅度为1.1%，其中最大波幅为1024个基点，幅度为1.66%，为2005年汇改以来新高。二是境内外汇率点差收窄。3月17日至4月30日，香港市场人民币对美元汇率（CNH）较境内银行间市场人民币对美元汇率收盘价的点差日均为59个基点，较2014年以来至扩大浮动区间前日均161个基点的水平显着收窄。

三是银行柜台净结汇有所下降，外汇市场供求更趋均衡。同时各银行柜台美元现汇买卖牌价点差仍基本维持在250个基点左右，与前期持平。四是人民币汇率预期分化，对企业影响更趋中性。人民银行第一季度对2999家外向型工业企业进行的问卷调查显示，企业对人民币汇率升值预期减弱，33.1%的企业预期未来半年人民币将“贬值”，较上季大幅上升25.3个百分点，66.9%的企业预期“升值”；41.7%的企业认为近期汇率走势对生产经营有正面影响，24.6%的企业认为有负面影响，33.7%的企业认为不明显；企业对人民币汇率波动的接受程度大幅提高，92.5%的企业认为目前汇率波动在“可接受”范围之内，仅7.5%的企业认为“不能接受”，为2011年有调查以来的最低值。