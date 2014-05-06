国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差小涨，受益于季节性需求

路透首尔5月6日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周二扩大涨幅，因贸易商预计夏季的季节性需求将吸纳更多供给。

路透数据显示，6月柴油裂解价差处在每桶较迪拜原油升水17.91美元的三日高位。航煤裂解价差也在每桶16.25美元的三日高位。

贸易商表示，因即将到来伊斯兰斋月，中东的需求坚挺，不过欧洲和亚洲的整体需求仍然清淡。

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)标售4万吨含硫500ppm的柴油，船期为5月18-20日。招标到5月6日结束，但直到5月11日都有效。

台湾中油也入市出售最多9万桶含硫1%的柴油，6月船期。招标到5月6日结束，但直到5月8日都有效。

新加坡市场上，柴油和航煤各达成两笔现货交易。

Sietco向托克(Trafigura)出售10万桶船期为5月21-25日的航煤，价格为FOB价每桶较新加坡报价升水0.10美元。

维多向BP出售10万桶船期为5月21-25日的航煤，船期为5月21-25日，价格为FOB价每桶较新加坡报价升水0.20美元。

柴油方面，BP向联合石化出售15万桶含硫为500ppm的柴油，船期为5月21-25日，价格为FOB价每桶较新加坡报价升水0.10美元。

BP向壳牌出售25万桶含硫为500ppm的柴油，船期为5月26-30日，价格为FOB价每桶较新加坡报价升水0.50美元。(完)

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