国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差小涨，受益于季节性需求

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透首尔5月6日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周二扩大涨幅，因贸易商预计夏季的季节性需求将吸纳更多供给。
路透数据显示，6月柴油裂解价差处在每桶较迪拜原油升水17.91美元的三日高位。航煤裂解价差也在每桶16.25美元的三日高位。
贸易商表示，因即将到来伊斯兰斋月，中东的需求坚挺，不过欧洲和亚洲的整体需求仍然清淡。
阿布扎比国家石油公司(ADNOC)标售4万吨含硫500ppm的柴油，船期为5月18-20日。招标到5月6日结束，但直到5月11日都有效。
台湾中油也入市出售最多9万桶含硫1%的柴油，6月船期。招标到5月6日结束，但直到5月8日都有效。
新加坡市场上，柴油和航煤各达成两笔现货交易。
Sietco向托克(Trafigura)出售10万桶船期为5月21-25日的航煤，价格为FOB价每桶较新加坡报价升水0.10美元。
维多向BP出售10万桶船期为5月21-25日的航煤，船期为5月21-25日，价格为FOB价每桶较新加坡报价升水0.20美元。
柴油方面，BP向联合石化出售15万桶含硫为500ppm的柴油，船期为5月21-25日，价格为FOB价每桶较新加坡报价升水0.10美元。
BP向壳牌出售25万桶含硫为500ppm的柴油，船期为5月26-30日，价格为FOB价每桶较新加坡报价升水0.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 张涛)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译