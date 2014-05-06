中国央行报告：利率市场化也是逐步强化价格型调控和传导机制的过程

路透北京5月6日 - 中国人民银行周二发布一季度货币政策执行报告称，利率市场化既是逐步放开对利率的直接管制，由市场主体和资金供求决定价格的过程，同时也是央行逐步强化价格型调控和传导机制的过程。从国际经验看，利率市场化进程基本都伴随着货币政策调控框架的逐步转型。

以下为中国央行一季度货币政策执行报告中题为“利率市场化与货币政策调控框架”的专栏全文：

利率市场化既是逐步放开对利率的直接管制，由市场主体和资金供求决定价格的过程，同时也是央行逐步强化价格型调控和传导机制的过程。利率市场化往往发生在金融创新加速的时期，而金融创新和市场发展也是推动货币政策框架转型的重要动力。因此，从国际经验看，利率市场化进程基本都伴随着货币政策调控框架的逐步转型。

1970-1980年代主要经济体利率市场化步伐加快，在此期间及之后的1990年代货币政策框架也逐步从数量型向价格型转变。从经济理论的角度看，货币政策选择数量还是价格作为政策工具和目标，取决于经济扰动的性质。当不确定性（随机冲击）主要来自商品市场，那么选择货币供应量作为中介目标较为合适；若不确定性主要来自货币市场，那么选择利率作为中介目标较为合适。经典的IS-LM模型表明，随着金融创新和金融深化，数量型指标的指示意义会受到影响，在货币需求函数稳定性下降的情况下，继续以数量作为目标，就可能促使价格波动，进而影响产出稳定。这些都是推动货币政策调控框架逐步转型和优化的内生力量。

随着利率市场化逐步推进，多数中央银行建立了能有效引导和调控市场利率的政策操作框架。其核心是通过宣布和调节政策利率和利率走廊，并运用公开市场操作等使市场利率围绕政策利率变化，来稳定预期，并向其他品种和期限的利率传导，进而影响全社会投资、消费行为，达到稳定经济和物价的目的。

从国际上看，美联储以联邦基金利率作为其政策利率，欧央行的政策利率为公开市场主要再融资利率，一些新兴经济体也以公开市场操作利率作为其政策利率。同时，不少经济体央行还建立起了利率走廊机制，使利率在走廊范围内变化。当经济偏热或有通胀风险时，央行可以宣布调高政策利率，并在市场上收紧流动性，进而推动整体利率水平上升，抑制需求扩张，稳定经济和物价水平。反之则可做反向的操作。由于流动性“量”的收紧与“价”的上升是同步的，因此可以传导至各类金融产品，进而对经济主体行为产生影响。

1980年代以后，主要经济体央行也开始强调政策的规则性和透明度，更加注重稳定预期在政策调控中的作用，其核心就是建立起对货币政策的信心和公信力。在有效引导预期的情况下，货币政策可能会达到事半功倍的效果，从而显着改善政策传导，提高政策的有效性。而实施价格型调控的一个优势，也在于其透明度相对更高，有利于稳定市场预期。

当然，货币政策以“价”作为主要调节手段和传导机制，就需要有较为完善的金融市场、利率敏感的微观主体和充分弹性的汇率机制。一般而言，基础货币的数量与价格之间存在联动关系，但对于经历了较长时期资本大量流入的新兴市场经济体而言，由于过剩流动性的存在，量与价之间的联动并不明显。