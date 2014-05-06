中国央行报告：将逐步推出面向企业和个人的大额可转让存单

路透北京5月6日 - 中国人民银行周二发布一季度货币政策执行报告称，下一步将逐步推出面向企业、个人的大额可转让存单，进一步扩大商业银行负债类产品市场化定价范围，有序推进存款利率市场化改革。

以下为中国央行一季度货币政策执行报告中题为“银行间市场同业存单的发行与交易”的专栏全文：

随着利率市场化稳步推进，金融市场绝大部分资金价格已实现市场化定价，拆借、债券、商业票据及贷款利率均已放开，目前仅对金融机构存款利率上限实施管制。国际经验表明，通过发行大额存单（Certificate of Deposits，简称CDs）逐步扩大金融产品市场化定价范围是存款利率市场化的一条可行路径。

大额存单是商业银行或存款类机构发行的市场化定价的存款单证。同业存单作为大额存单的一种，是存款类金融机构在银行间市场上面向金融同业机构发行的记账式定期存款凭证。近年来，同业融资业务发展迅速，利率已经实现市场化定价，为同业存单的发行与交易奠定了市场基础。

2013 年12 月，中国人民银行发布实施《同业存单管理暂行办法》。此后，中国银行、中国建设银行、国家开发银行等10 家金融机构分别发行了首批同业存单产品，并陆续开展了二级市场交易，初步建立了同业存单双边报价做市制度。截至2014 年3 月末，银行间市场已陆续发行同业存单25 只，累计发行金额为687.7 亿元，二级市场交易共成交55.8 亿元。同业存单市场初具规模，市场影响力逐步扩大。

同业存单作为存款类金融机构以规范的市场化方式进行同业间融资的金融工具，是货币市场上重要的交易品种，具有以下几个特点：

一是投资和交易主体均为银行间市场成员。同业存单的发行主体为银行业存款类金融机构，投资和交易对象为银行间拆借市场成员、基金管理公司及基金类产品。

二是市场化的定价原则。同业存单的发行价格以市场化方式来确定，利率参考Shibor 或以Shibor为浮动利率计息基准确定。

三是发行方式标准化、透明化。同业存单发行采取电子化的方式，在银行间市场上公开或定向发行。年度发行计划、发行公告等相关信息均通过中国货币网和上海清算所官方网站予以披露。

四是具有较好的二级市场流动性。公开发行的同业存单可进行交易流通，并可作为回购交易的标的物。

作为大额存单的先行探索，推出同业存单有利于进一步拓宽银行业存款类金融机构的融资渠道，改善金融机构的流动性管理；有利于提高同业业务定价透明度，引导和规范同业业务发展，促进银行间市场平稳运行；有利于扩大Shibor运用的市场基础，支持和验证中长端Shibor 的基准性，进一步健全金融市场基准利率体系。

随着金融机构市场利率定价自律机制不断发展完善，将吸纳符合审慎评估要求的更多金融机构作为自律机制基础成员，在进行相关信息披露后可在银行间市场发行同业存单。