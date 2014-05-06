版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 6日 星期二 20:42 BJT

表格：加拿大3月贸易顺差锐减至7,900万加元，进口创下纪录高点

路透5月6日 - 加拿大统计局周二公布，3月贸易顺差大幅降至7,900万加元(7,200万美元)，2月贸易顺差修正为8.47亿加元。

3月进口增长0.4%至纪录高位426.2亿加元。出口下跌1.4%至427亿加元。

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):

3月 2月(修正值) 变动百分比(%) 2月(前值)

贸易收支 +0.079 +0.847 -- +0.290

出口 42.703 43.291 -1.4 42.347

进口 42.623 42.444 +0.4 42.057

路透调查的分析师平均预估加拿大3月贸易顺差为1.30亿加元。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐