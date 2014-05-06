表格：加拿大3月贸易顺差锐减至7,900万加元，进口创下纪录高点

美股盘后：美国运通上涨1.9%，此前公布业绩和财测
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透5月6日 - 加拿大统计局周二公布，3月贸易顺差大幅降至7,900万加元(7,200万美元)，2月贸易顺差修正为8.47亿加元。
3月进口增长0.4%至纪录高位426.2亿加元。出口下跌1.4%至427亿加元。
以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):
3月 2月(修正值) 变动百分比(%) 2月(前值)
贸易收支 +0.079 +0.847 -- +0.290
出口 42.703 43.291 -1.4 42.347
进口 42.623 42.444 +0.4 42.057
路透调查的分析师平均预估加拿大3月贸易顺差为1.30亿加元。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。