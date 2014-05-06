重温稿-中国央行：经济有望平稳运行，继续实施稳健货币政策保持适度流动性

* 未来一段时期中国经济有望保持平稳运行

* 将继续实施稳健货币政策，保持政策连续性和稳定性

* 措辞新意不多，但专家强调需关注内涵变化

* 直接融资料明显增长

* 专家认为汇率形成机制改革是当务之急

路透北京5月6日 - 中国央行周二晚间发布一季度货币政策执行报告称，未来一段时期中国经济有望保持平稳运行，将继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性。

央行并强调，将对货币政策进行适时适度预调微调，增强调控的预见性、针对性、有效性；将保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长；大力发展直接融资，加快多层次资本市场建设，丰富融资工具和交易品种，增强服务中小企业的能力。

兴业银行首席经济学家鲁政委表示，虽然该报告措辞新意不多，但需结合此前中央政治局会议提法来看，即同样的政策基调下，内涵仍会根据形势进行调整。

“吆喝的可以不变，但做的东西可能会变。”他并提醒，目前财政政策已经明显加力，700万套保障性住房和8,000亿元铁路投资就有所体现。

他同时指出，财政政策加力需要货币政策辅助，需有信贷和社会融资总量的增长形成支持；预计后期整个社会融资总量会有明显增加，其中直接融资会有明显的增长，因其乘数效应比信贷等其他方式要小，而透明度较非标业务好，有利于风险管理。

央行报告称，要保证在建续建工程和项目的合理资金需求，积极支持铁路等重大基础设施、城市基础设施、保障性安居工程等民生工程建设；支持保障性住房、中小套型普通商品住房建设和居民首套自住普通商品房消费；进一步发挥开发性金融作用，支持棚户区改造。

流动性管理方面，将灵活运用公开市场操作、存款准备金率、再贷款、再贴现、常备借贷便利、短期流动性调节等工具，完善中央银行抵押品管理框架，调节好流动性总闸门，保持货币市场稳定；同时引导商业银行加强流动性和资产负债管理，做好各时点的流动性安排。

央行并表示，继续发挥宏观审慎政策的逆周期调节作用，根据经济景气变化、金融机构稳健状况和信贷政策执行情况等对有关参数进行适度调整，引导金融机构更有针对性地支持实体经济发展。

中央政治局4月下旬举行会议提出，要保持宏观政策的连续性和稳定性，财政政策和货币政策都要坚持现有政策基调；要坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的基本思路，根据形势变化适时调整其内涵。

**汇率形成机制改革是经济增长关键**

央行报告认为，未来一段时期中国经济有望保持平稳运行，但当前全球经济复苏进程中仍有风险和不确定性，在外需和房地产等既有增长动能减弱的情况下，新的强劲增长引擎尚待形成，潜在风险需要高度关注。

央行强调，要进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，提高金融资源配置效率，完善金融调控机制；探索发行面向企业及个人的大额存单，逐步扩大金融机构负债产品市场化定价范围；构建危机管理和风险处置框架，推进存款保险制度建设。

此外，继续培育上海银行间同业拆借利率（Shibor）和贷款基础利率（LPR），建设较为完善的市场利率体系。建立健全中央银行的利率调控框架，强化价格型调控和传导机制。

汇率方面，央行称将进一步完善人民币汇率市场化形成机制，加大市场决定汇率的力度，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定；密切关注国际形势变化对资本流动的影响，加强对跨境资本的有效监控。

鲁政委表示，认同央行对二季度乃至全年经济形势的判断，但在诸多改革选项之中，当务之急在于尽快推进汇率形成机制改革，“高估的汇率不止影响外贸行业，而是拖累所有可贸易程度高的行业，包括第一和第二产业中的多数行业。”

央行报告并称，要有效防范系统性金融风险，在支持金融创新的同时，加强对同业业务和理财业务发展潜在风险的监测与防范；要加强对地方政府性债务和偿债能力的跟踪监测，着力防控债务风险，探索以市场化机制化解地方政府债务问题。

“加强对地方政府融资平台、产能过剩行业和房地产行业贷款信用违约风险的监测，防范部分地区、行业、企业风险及非正规金融风险向金融体系传导，...守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。”报告称。（完）

参看报告详情，请点选央行网站：here (发稿 李然/宿泱韫; 审校 张喜良)