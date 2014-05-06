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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 21:15 BJT

国际油市：亚洲180-cst燃料油裂解价差在逾三周高位，短期需求前景看好

路透新加坡5月6日 - 路透数据显示，亚洲180-cst燃料油裂解价差周二触及逾三周最高水平，因受未来需求预期改善的支撑。

180-cst燃料油裂解价差为贴水11.59美元，较上日高出6.5%。

“整体市场人气好转，正在支撑价格和裂解价差。”一位驻新加坡的交易商表示。

交易商称，虽然较长期来看供给预计将会充沛，但短期内亚洲和欧洲炼厂维护，至少帮助减少了供给数量。

今年第一季度抵达亚洲的欧洲燃料油套利船货，接近每月400万吨，低于上年同期的近480万吨。

维多从摩科瑞买入2万吨380-cst级别燃料油，船期为6月1-5日，将从新加坡发出，离岸价(FOB)为每吨比新加坡180-cst级燃料油贴水11美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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