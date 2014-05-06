国际油市：亚洲180-cst燃料油裂解价差在逾三周高位，短期需求前景看好

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透新加坡5月6日 - 路透数据显示，亚洲180-cst燃料油裂解价差周二触及逾三周最高水平，因受未来需求预期改善的支撑。
180-cst燃料油裂解价差为贴水11.59美元，较上日高出6.5%。
“整体市场人气好转，正在支撑价格和裂解价差。”一位驻新加坡的交易商表示。
交易商称，虽然较长期来看供给预计将会充沛，但短期内亚洲和欧洲炼厂维护，至少帮助减少了供给数量。
今年第一季度抵达亚洲的欧洲燃料油套利船货，接近每月400万吨，低于上年同期的近480万吨。
维多从摩科瑞买入2万吨380-cst级别燃料油，船期为6月1-5日，将从新加坡发出，离岸价(FOB)为每吨比新加坡180-cst级燃料油贴水11美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译