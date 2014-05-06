国际油市：亚洲石脑油裂解价差大体持平，印度供给偏低

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透新加坡5月6日 - 亚洲石脑油裂解价差大体持平，报每吨139.35美元，许多北亚买家连续第二日离场，因韩国和日本假期。
贸易商表示，暂时的清淡没有对卖家的信心构成压制，因供给依旧吃紧，以及买家可能需要充实6月下半月库存，届时他们要重返市场。
不过一些炼厂轮流进行维护。Reliance Industries 已完成维护，而巴拉特石油(BPCL) 将在周末前重启位于Kochi炼厂的一座原油装置。
巴拉特石油计划在9月完全关闭每日12万桶的Bina炼厂，最多一个月时间。该炼厂出口少量的石脑油。
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)每日30万桶的Panipat炼厂本月进行维护，这对石脑油出口产生了大的影响。
许多贸易商依赖于印度的现货出口，以填补供给缺口，不过印度4月和5月出口降至每月不足50万吨的水平。2013年月均出口量则为66万吨。
亚洲汽油裂解价差报每桶6.88美元，比今年平均水平每桶8.35美元低17.5%左右，因东南亚现货需求低迷。(完)
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(编译 王洋; 审校 张涛)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译