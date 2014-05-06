国际油市：亚洲石脑油裂解价差大体持平，印度供给偏低

路透新加坡5月6日 - 亚洲石脑油裂解价差大体持平，报每吨139.35美元，许多北亚买家连续第二日离场，因韩国和日本假期。

贸易商表示，暂时的清淡没有对卖家的信心构成压制，因供给依旧吃紧，以及买家可能需要充实6月下半月库存，届时他们要重返市场。

不过一些炼厂轮流进行维护。Reliance Industries 已完成维护，而巴拉特石油(BPCL) 将在周末前重启位于Kochi炼厂的一座原油装置。

巴拉特石油计划在9月完全关闭每日12万桶的Bina炼厂，最多一个月时间。该炼厂出口少量的石脑油。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)每日30万桶的Panipat炼厂本月进行维护，这对石脑油出口产生了大的影响。

许多贸易商依赖于印度的现货出口，以填补供给缺口，不过印度4月和5月出口降至每月不足50万吨的水平。2013年月均出口量则为66万吨。

亚洲汽油裂解价差报每桶6.88美元，比今年平均水平每桶8.35美元低17.5%左右，因东南亚现货需求低迷。(完)

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