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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 21:41 BJT

东欧情势：G7开始降低对俄罗斯能源的依赖--英国能源大臣

路透罗马5月6日 - 英国能源大臣戴维(Ed Davey)周二表示，降低主要工业化国家对俄罗斯天然气依赖性的进程开始启动，以防止俄罗斯总统普京利用能源作为武器。

“我们做出了战略性决定，并将直面俄罗斯以能源为武器的局面。普京过了线，”戴维在罗马会议的间隙表示。

“降低对俄罗斯能源的依赖性将需要时间，但一项重要进程已经启动...我们必须通过降低这种依赖性来解除俄罗斯的能源武器。”

戴维表示，七国集团(G7)能源部长同意在乌克兰问题上团结一致，做出坚决回应。俄罗斯供应欧洲大约三分之一的天然气，其中40%左右借道乌克兰输送。(完)

(编译 张涛；审校 王洋)
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