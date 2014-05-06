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亚洲 | 2014年 5月 6日 星期二 21:54 BJT

全球能源：G7同意加强与美国和加拿大的联系，以获得页岩气

路透罗马5月6日 - 意大利工业部长Federica Guidi在罗马会议之后表示，七国集团(G7)同意努力使用美国和加拿大的页岩气，以在将来降低对俄罗斯的依赖。

“我们在G7会议上同意加强与美国和加拿大的联系，以获得液化天然气(LNG)形式的页岩气出口，”Guidi对记者表示。 (完)

(编译 张涛；审校 王洋)
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