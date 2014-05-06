欧洲汇市：英镑升向1.70美元，之前英国公布强劲服务业PMI

路透伦敦5月6日 - 英镑兑美元周二升至近五年最高，受英国4月服务业扩张速度较预期快的调查提振。

美元指数 步履蹒跚，因美国公债收益率依然在低位，投资者关注美国温和的通胀情况，通胀温和料将导致美国联邦储备理事会(美联储/FED)不会在近期紧缩政策。

形成对比的是，对于英国央行明年年初或紧缩政策的预期相对强烈。英镑隔夜银行间平均利率显示，市场预期2015年初有首次升息的可能。

英镑兑美元 升0.75%，至1.6996美元，看涨的投资者当前目标在1.70美元水准，此为2009年8月触及的水准。英镑贸易加权指数 升至2008年末以来的86.9。在Reuters Matching系统，成交量多于平常。

英国4月MARKIT/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)升至58.7，3月为57.6，远高于50的荣枯分水岭。此前调查显示分析师预计该指数持平于3月。

欧元兑英镑 跌0.3%，报0.82英镑，距离上个月末所及0.81955英镑的两个月低点不远。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价