表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.025%，投标倍数为4.10

标题新闻：ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛称，在经济复苏增强前ECB不应撤走刺激措施
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透华盛顿5月6日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.025 中值 0.015 低值 0.005 投资 0.025
价格/得标 价格 99.998056 高值得标比率 2.87% 投标倍数 4.10 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,001,385,900 总投标 143,436,220,900 竞争性投标得标 34,760,115,000 非竞争性投标得标 241,270,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/05/08 到期日 2014/06/05 CUSIP码 912796DA4
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 母红)
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德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。