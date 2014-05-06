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货币新闻 | 2014年 5月 7日 星期三 01:06 BJT

表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为0.928%，投标倍数为3.40

路透华盛顿5月6日 - 美国财政部称，其三年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.928 中值 0.907 低值 0.845

价格 99.843551 高值得标比率 65.04% 投标倍数 3.40 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,032,600 总投标 98,622,972,600 竞争性投标得标 28,856,160,000 非竞争性投标得标 43,872,600 FED附加 　 0 一级交易商投标 72,292,000,000 一级交易商得标 13,676,868,000 直接投标 15,526,000,000 直接得标 7,064,040,000 间接投标 10,661,100,000 间接得标 　 8,115,252,000 发行细节 发行日 2014/05/15 到期日 2017/05/15 CUSIP码 912828WH9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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