表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为0.928%，投标倍数为3.40

美股盘后：美国运通上涨1.9%，此前公布业绩和财测
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透华盛顿5月6日 - 美国财政部称，其三年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.928 中值 0.907 低值 0.845
价格 99.843551 高值得标比率 65.04% 投标倍数 3.40 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,032,600 总投标 98,622,972,600 竞争性投标得标 28,856,160,000 非竞争性投标得标 43,872,600 FED附加 0 一级交易商投标 72,292,000,000 一级交易商得标 13,676,868,000 直接投标 15,526,000,000 直接得标 7,064,040,000 间接投标 10,661,100,000 间接得标 8,115,252,000 发行细节 发行日 2014/05/15 到期日 2017/05/15 CUSIP码 912828WH9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。