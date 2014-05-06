全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨0.5%

美股盘后：美国运通上涨1.9%，此前公布业绩和财测
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透5月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上涨。
乾散货运价指数升5点，或0.49%，至1,022点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升1点，报866点。巴拿马型船日均获利下跌1.4%，至6,900美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
没有波罗的海海岬型船运价指数 数据。
超灵便型船（Supramax）指数 升2点，至917点，灵便型船运价指数 持平在510点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
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