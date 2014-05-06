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市场报道 | 2014年 5月 7日 星期三 02:19 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨0.5%

路透5月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上涨。

乾散货运价指数升5点，或0.49%，至1,022点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升1点，报866点。巴拿马型船日均获利下跌1.4%，至6,900美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

没有波罗的海海岬型船运价指数 数据。

超灵便型船（Supramax）指数 升2点，至917点，灵便型船运价指数 持平在510点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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