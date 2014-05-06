拉美汇市：拉美货币上涨，因投资者寻求收益

路透里约热内卢5月6日 - 拉美货币周二上涨，因投资人押注尽管美国经济数据令人鼓舞，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)将不会很快升息。

巴西雷亚尔 在拉美货币中升幅最大，兑美元跳升0.7%，至2.2295雷亚尔。雷亚尔周一大跌超过1%，之前巴西央行宣布将到期的货币互换合约展期的规模减少一半。

此举暗示，巴西央行可能在月底缩减货币互换合约的库存，微调旨在抑制雷亚尔攀升的外汇干预计划。雷亚尔走强可能损害出口商。

野村证券新兴市场研究部主管Tony Volpon表示，“如果上述猜测被证实，在流动性更加平衡的情况下，我们将不得不相信央行的干预政策发生改变，暗示雷亚尔将下跌。”

不过，目前，全球投资者寻求收益，盖过了央行改变干预政策可能性的影响。

美元兑一篮子货币 仍然徘徊在六个月低位，墨西哥披索兑美元 上涨0.5%，至12.99披索，可能收在约一个月来最高水平。(完)

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