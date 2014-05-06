芝加哥期市：小麦期货收高，因美国大平原天气炎热和美元下跌

美股盘后：美国运通上涨1.9%，此前公布业绩和财测
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透5月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高，创下近月合约的13个月高位，因美国大平原南部天气仍然极度炎热和干燥。
周一，美国大平原南部部份地区气温在华氏100天气以上，周二仍出现反常的高温和强风。
美国农业部周一稍晚将表示，美国冬麦的优良率为31%，低于之前一周的33%。
农业部表示，春麦种植率为26%，低于五年均值的41%。
美元指数 下跌0.48%，至六个半月低位，令谷物对持有其他货币的投资者来说更具吸引力。
CBOT-5月小麦期货 结算价报7.31-3/4美元，涨10-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为87,063口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
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