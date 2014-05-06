芝加哥期市：小麦期货收高，因美国大平原天气炎热和美元下跌

路透5月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高，创下近月合约的13个月高位，因美国大平原南部天气仍然极度炎热和干燥。

周一，美国大平原南部部份地区气温在华氏100天气以上，周二仍出现反常的高温和强风。

美国农业部周一稍晚将表示，美国冬麦的优良率为31%，低于之前一周的33%。

农业部表示，春麦种植率为26%，低于五年均值的41%。

美元指数 下跌0.48%，至六个半月低位，令谷物对持有其他货币的投资者来说更具吸引力。

CBOT-5月小麦期货 结算价报7.31-3/4美元，涨10-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为87,063口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)