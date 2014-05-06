美国债市：长债价格上涨，交易商静待叶伦讲话

标题新闻：ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛称，在经济复苏增强前ECB不应撤走刺激措施
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
* 长债上涨，较短期公债涨跌互见
* 财政部标售三年期公债的得标利率为0.928%
* 交易商希望本周稍后美联储主席叶伦的讲话会提供升息线索
路透纽约5月6日 - 美国30年期公债和其他长期公债周二在清淡交投中上涨，在可能推动市场走势的美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦国会作证前，债市交投迟滞。
交易商仍在思量周五30年期公债收益率急跌至10个月低位的原因，且在寻找公债未来走势的线索，野村证券美国利率策略师George Goncalves说。
“人们在猜测市场下一步势如何。成交量低，且价格变动只是一两个基点。市场缺乏明确的走向，”Goncalves说。
周五，30年期公债收益率 降至2013年6月19日来最低3.34%，周五稍早触及日内高位，因美国4月非农就业岗位增幅意外强劲。
周二，30年期公债收益率触及3.371%的日内低位，在下午尾盘报3.3805%，价格上升17/32。
“对乌克兰局势的忧虑和投资者寻求收益推高长债，＂Wells Fargo Advisors固定收益策略师Patrick McCluskey说。
稍早在海外市场小跌后，10年期公债价格 在纽约交易时段上涨5/32，收益率报2.595%。周五，收益率跌至2.57%，为三个月低位。
美联储主席叶伦周三、周四将在国会听证会上作证词陈述。尽管分析师广泛预期叶伦将维持温和的政策立场，但市场人士将密切关注她的讲话，从中寻找美联储升息的线索，许多预测机构预计，美联储将在2015年初升息。
财政部周二标售290亿美元三年期公债，得标利率为0.928%。市场对这次标售无甚反应。
财政部周三将标售240亿美元10年期公债，周四将标售160亿美元30年期公债。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-29/32 (-01/32) 0.427
五年期公债 99-24/32 (+01/32) 1.678
10年期公债 101-12/32 (+06/32) 2.590
30年期公债 104-22/32 (+21/32) 3.375(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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