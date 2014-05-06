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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 04:56 BJT

纽约期市：期棉下跌，因投资者在USDA预估报告出炉前前轧平部位

路透纽约5月6日 - 期棉周二下跌，回吐上日涨幅，因在美国政府周五公布2014/15年首份全面供需预估报告前，投资者轧平部位。

交投最活跃的ICE-7月期棉合约 下跌0.77美分，或0.8%，收报每磅93.98美分，整日交投陷于不到1美分的狭窄区间内。

美国农业部(USDA)周五将公布月度供需报告，其中包括对去年8月1日开始的作物季的首份全面产量预估。

“交易商在USDA报告公布前调整头寸。人们希望获利了结，不愿在报告公布前冒险押注，”T&K Futures and Options总裁Michael Smith说。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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