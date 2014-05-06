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货币新闻 | 2014年 5月 7日 星期三 06:04 BJT

纽约期市：巴西甘蔗压榨令原糖跌至六周低位，阿拉比卡咖啡期货下跌

路透纽约5月6日 - 原糖期货周二下跌至六周低位，在三个交易日来第二次大跌，因交易商担心，尽管巴西干旱，但巴西甘蔗收割将导致糖产量增加。

可可期货收低，因全球供应前景改善。

阿拉比卡咖啡期货收跌，巴西干旱仍预料将大幅降低咖啡豆产量。

洲际交易所(ICE)近月-7月原糖期货 收跌0.27美分，或1.5%，报每磅17.20美分。日低在17.15美分，为3月25日来的新低。

分析师表示，尽管自1月以来，巴西干旱影响中南部地区甘蔗生长，但甘蔗作物之前仍有9-12个月的正常生长期，收成可能仍然可观。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖期货< 收低5.10美元，或1.1%，报每吨471.20美元。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收跌3美分，或1.5%，报每磅2.0225美元。

Liffe-7月罗布斯塔咖啡期货 收挫7美元，报每吨2,147美元。

ICE-7月可可合约 收跌7美元，报每吨2,920美元。Liffe-7月可可期货 下跌7英镑，收报每吨1,813英镑。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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