纽约期市：巴西甘蔗压榨令原糖跌至六周低位，阿拉比卡咖啡期货下跌

美股盘后：美国运通上涨1.9%，此前公布业绩和财测
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约5月6日 - 原糖期货周二下跌至六周低位，在三个交易日来第二次大跌，因交易商担心，尽管巴西干旱，但巴西甘蔗收割将导致糖产量增加。
可可期货收低，因全球供应前景改善。
阿拉比卡咖啡期货收跌，巴西干旱仍预料将大幅降低咖啡豆产量。
洲际交易所(ICE)近月-7月原糖期货 收跌0.27美分，或1.5%，报每磅17.20美分。日低在17.15美分，为3月25日来的新低。
分析师表示，尽管自1月以来，巴西干旱影响中南部地区甘蔗生长，但甘蔗作物之前仍有9-12个月的正常生长期，收成可能仍然可观。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖期货< 收低5.10美元，或1.1%，报每吨471.20美元。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收跌3美分，或1.5%，报每磅2.0225美元。
Liffe-7月罗布斯塔咖啡期货 收挫7美元，报每吨2,147美元。
ICE-7月可可合约 收跌7美元，报每吨2,920美元。Liffe-7月可可期货 下跌7英镑，收报每吨1,813英镑。(完)
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路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。