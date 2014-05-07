澳洲数据：3月零售销售较前月上升0.1%，预估为增长0.4%

标题新闻：法国总统奥朗德呼吁选民在大选第二轮投票中支持马克龙，警告勒庞胜选是危险后果
中间派总统候选人马克龙；极右翼候选人勒庞 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透悉尼5月7日 - 澳洲统计局周三公布，3月经季节调整后的零售销售较前月上升0.1%，路透调查预估为增长0.4%。
3月经季节调整后的零售销售额为231.5亿澳元。
2月零售销售修正为较前月升0.3%，初值为增长0.2%。
浏览详细数据，请参看澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)。(完) (编译 徐文焰；审校 孙茉莉)
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路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。