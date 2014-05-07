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货币新闻 | 2014年 5月 7日 星期三 09:42 BJT

澳洲数据：3月零售销售较前月上升0.1%，预估为增长0.4%

路透悉尼5月7日 - 澳洲统计局周三公布，3月经季节调整后的零售销售较前月上升0.1%，路透调查预估为增长0.4%。

3月经季节调整后的零售销售额为231.5亿澳元。

2月零售销售修正为较前月升0.3%，初值为增长0.2%。

浏览详细数据，请参看澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)。(完) (编译 徐文焰；审校 孙茉莉)
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