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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 06:10 BJT

《日本重要政经日程》--5月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月6日(二)

2350 - 日本央行发布4月7-8日政策会议记录

5月7日(三)

0430 - 三井物产 公布全年业绩

0600 - 软银 公布第四季和2013/14年度财报

0700 - 任天堂 公布财报

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 王兴亚)
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