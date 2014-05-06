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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 06:30 BJT

金属期市：期镍反弹，因担忧供应且不锈钢买家入市

路透伦敦5月6日 - 期镍周二反弹，之前两日下跌，因对俄罗斯和印尼的供应担忧持续，且不锈钢买家入市也燃点涨势。

镍价今年迄今大涨33%，之前印尼实施矿石出口禁令，且投资者担忧乌克兰危机将令主要出产国俄罗斯的供应下降。

镍价也受到不锈钢市场的支撑，不锈钢市场占全球镍需求的大约三分之二，Natixis商品研究部主管Nic Brown说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 攀升至18,595美元日内高位，之后收高1.3%，报18,500美元。

期镍上涨，距离4月28日触及的15个月高位18,715美元只有咫尺之遥。

其他金属多数也上涨，受助于欧元兑美元升至七周高位，之前调查显示欧元区4月企业活动扩张速度为约三年来最快。

LME三个月期铜 基本收平，报每吨6,717美元。英国市场重开，周一因假休市。

期锡 收升0.3%，报每吨23,170美元。期铅 收高0.9%，报2,110美元。

期铝 小幅收低，报1,784美元。期锌 收盘时没有成交，买盘最后报2,052美元，上涨0.5%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 张荻)
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