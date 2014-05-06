金属期市：期镍反弹，因担忧供应且不锈钢买家入市

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透伦敦5月6日 - 期镍周二反弹，之前两日下跌，因对俄罗斯和印尼的供应担忧持续，且不锈钢买家入市也燃点涨势。
镍价今年迄今大涨33%，之前印尼实施矿石出口禁令，且投资者担忧乌克兰危机将令主要出产国俄罗斯的供应下降。
镍价也受到不锈钢市场的支撑，不锈钢市场占全球镍需求的大约三分之二，Natixis商品研究部主管Nic Brown说。
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 攀升至18,595美元日内高位，之后收高1.3%，报18,500美元。
期镍上涨，距离4月28日触及的15个月高位18,715美元只有咫尺之遥。
其他金属多数也上涨，受助于欧元兑美元升至七周高位，之前调查显示欧元区4月企业活动扩张速度为约三年来最快。
LME三个月期铜 基本收平，报每吨6,717美元。英国市场重开，周一因假休市。
期锡 收升0.3%，报每吨23,170美元。期铅 收高0.9%，报2,110美元。
期铝 小幅收低，报1,784美元。期锌 收盘时没有成交，买盘最后报2,052美元，上涨0.5%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 张荻)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译