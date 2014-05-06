《美国重要政经日程》--5月7日

美股盘后：美国运通上涨1.9%，此前公布业绩和财测
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
(除特别说明外，均为GMT时间)
1100 - 农业部公布一周全球稻米价格
1230 - 劳工部公布第一季非农生产率和单位劳工成本初值
1400 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会联合经济委员会就经济前景做证词陈述。
1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据
1700 - 财政部标售10年期公债
1900 - 美联储公布3月消费者信贷
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 龚芳)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
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