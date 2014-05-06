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市场报道 | 2014年 5月 7日 星期三 06:25 BJT

《美国重要政经日程》--5月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 农业部公布一周全球稻米价格

1230 - 劳工部公布第一季非农生产率和单位劳工成本初值

1400 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会联合经济委员会就经济前景做证词陈述。

1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据

1700 - 财政部标售10年期公债

1900 - 美联储公布3月消费者信贷

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 龚芳)
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