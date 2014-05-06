澳新经济指标预测--5月7日-5月14日****

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月5日当周 5月7日(三) 0130 澳洲零售销售(较上月) 3月 +0.4% +0.2% (较上年同期) 第一季 +1.5% +0.9% 5月8日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 4月 增加0.675 增加1.81 全职就业人数(万人) -- 减少2.21 就业参与率 64.7% 64.7% 失业率 5.9% 5.8% 2245 新西兰电子卡零售销售(较上月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +5.1% 5月9日(五) 0130 澳洲央行发布货币政策声明 5月12日当周 5月12日(一) 0130 澳洲NAB企业现况指数 4月 -- 正1 企业信心指数 -- 正4 2245 新西兰食品价格指数 4月 -- -0.3% 5月13日(二) 0130 澳洲房价指数 第一季 -- +3.4% 房屋融资 3月 -- +2.3% 投资性房屋融资 3月 -- +4.4% 2145 新西兰零售销售(较上季) 第一季 -- +1.2% (较上年同期) -- +3.9% 5月14日(三) -- 新西兰采购经理人指数(PMI) 4月 -- 58.40 (完)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译