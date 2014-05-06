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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 06:41 BJT

****澳新经济指标预测--5月7日-5月14日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值     前值    

    
    5月5日当周
     
    5月7日(三)
    0130 澳洲零售销售(较上月)                            3月          +0.4%      +0.2%
                     (较上年同期)　　　　　　　　　　 第一季          +1.5%      +0.9%
    
    5月8日(四)
    0130 澳洲就业人数(万人)                              4月      增加0.675   增加1.81
              全职就业人数(万人)                                         --   减少2.21
              就业参与率                                              64.7%      64.7%
              失业率                                                   5.9%       5.8%
    2245 新西兰电子卡零售销售(较上月)                    4月             --       持平
                              (较上年同期)                               --      +5.1%
    
    5月9日(五)
    0130 澳洲央行发布货币政策声明
    
    5月12日当周
    
    5月12日(一)
    0130  澳洲NAB企业现况指数                            4月             --         正1
                 企业信心指数                                            --         正4
    2245  新西兰食品价格指数                             4月             --       -0.3% 
        
    5月13日(二)
    0130  澳洲房价指数                                第一季             --       +3.4%
              房屋融资                                   3月             --       +2.3%
              投资性房屋融资                             3月             --       +4.4%
    2145  新西兰零售销售(较上季)                      第一季             --       +1.2% 
                        (较上年同期)                                     --       +3.9%
    
    5月14日(三) 
     --   新西兰采购经理人指数(PMI)                      4月             --       58.40 (完)
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