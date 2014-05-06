《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月6日

美股盘后：美国运通上涨1.9%，此前公布业绩和财测
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 47.48 -0.46 -0.96 2232121
搜狐 56.42 -0.97 -1.69 403415
网易 69.38 -0.77 -1.10 248097
百度 157.83 -1.90 -1.19 2697819
台湾
台湾积体电路 20.00 +0.34 +1.73 2827451
联电 2.13 +0.00 +0.00 214272
日月光 5.87 +0.06 +1.03 64912
硅品精密 7.29 +0.10 +1.39 450254
和信超媒体 1.11 -0.03 -2.63 244391
友达 3.84 +0.04 +1.05 183391
中华电信 31.28 -0.07 -0.22 38913
台湾国际航电 58.36 +0.88 +1.53 2565858
香港
中国移动 46.89 -0.09 -0.19 152653
中国联通 15.44 +0.05 +0.32 103085
中国电信 51.34 +0.26 +0.51 11639
中芯国际 4.12 -0.01 -0.24 5707
电讯盈科 5.23 -0.12 -2.24 144
(完)
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