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货币新闻 | 2014年 5月 7日 星期三 06:23 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月6日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 47.48 -0.46 -0.96 2232121

搜狐 56.42 -0.97 -1.69 403415

网易 69.38 -0.77 -1.10 248097

百度 157.83 -1.90 -1.19 2697819

台湾

台湾积体电路 20.00 +0.34 +1.73 2827451

联电 2.13 +0.00 +0.00 214272

日月光 5.87 +0.06 +1.03 64912

硅品精密 7.29 +0.10 +1.39 450254

和信超媒体 1.11 -0.03 -2.63 244391

友达 3.84 +0.04 +1.05 183391

中华电信 31.28 -0.07 -0.22 38913

台湾国际航电 58.36 +0.88 +1.53 2565858

香港

中国移动 46.89 -0.09 -0.19 152653

中国联通 15.44 +0.05 +0.32 103085

中国电信 51.34 +0.26 +0.51 11639

中芯国际 4.12 -0.01 -0.24 5707

电讯盈科 5.23 -0.12 -2.24 144

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 徐文焰；审校 龚芳)
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