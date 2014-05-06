日韩经济指标预测--5月7日-5月14日****

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月5日当周 5月7日(三) 暂无重要经济数据公布。 5月8日(四) 0300 韩国L货供额 3月 -- +7.3% 2350 日本外汇储备(亿美元) 4月 -- 12,793 5月9日(五) -- 韩国央行利率决定 5月 -- 2.5% 0500 日本同时指标(较前月) 3月 -- -1.8 领先指标(较前月) -- -4.6 5月12日当周 5月11日(日) 2350 日本银行放贷(较上年同期) 4月 -- +2.1% 2350 日本未经季节调整经常账(较上年同期) 3月 -- -5.7% 未经季节调整经常账(亿日圆) -- 盈余6,127 5月12日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 4月 -- 57.9 5月13日(二) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 4月 -- -4.2% 进口物价(较上年同期) -- -4.5% 2300 韩国失业率 4月 -- 3.5% 2350 日本企业物价指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.7% 5月14日(三) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.2% GDP环比年率 -- +0.7%(完)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译