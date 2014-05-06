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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 06:35 BJT

****日韩经济指标预测--5月7日-5月14日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 
    5月5日当周
    
    5月7日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月8日(四)
    0300  韩国L货供额                                  3月          --       +7.3%
    2350  日本外汇储备(亿美元)                         4月          --      12,793
    
    5月9日(五)
     --   韩国央行利率决定                             5月          --        2.5%
    0500  日本同时指标(较前月)                         3月          --        -1.8
              领先指标(较前月)                                      --        -4.6
    
    5月12日当周
    
    5月11日(日)
    2350  日本银行放贷(较上年同期)                     4月          --       +2.1%
    2350  日本未经季节调整经常账(较上年同期)           3月          --       -5.7%
              未经季节调整经常账(亿日圆)                            --   盈余6,127
    
    5月12日(一)
    0500  日本服务业景气判断指数                       4月          --        57.9 
    
    5月13日(二)
    2100  韩国出口物价(较上年同期)                     4月          --       -4.2% 
              进口物价(较上年同期)                                  --       -4.5%    
    2300  韩国失业率                                   4月          --        3.5% 
    2350  日本企业物价指数(较前月)                     4月          --        持平    
                          (较上年同期)                              --       +1.7%  
    
    5月14日(三)
    2350  日本国内生产总值(GDP)(较前季)               第一季        --       +0.2%
                          GDP环比年率                               --       +0.7%(完)
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