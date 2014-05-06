美国经济：3月贸易逆差缩窄，但不足以改变GDP数据下修之势

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
**出口提升成长前景**
然而，3月出口增长是第一季末经济具备动能的最新迹象。美国3月出口较前月增长2.1%至1,939亿美元，创去年11月来最高。
“上季强劲收官预示着，若这种正面动能得以维系，未来几个月贸易收支将进一步改善，”道明证券分析师Millan Mulraine说。
3月，资本财、工业供应和物料、以及汽车出口均呈现增长。服务出口触及纪录高位，非石油产品出口同样创下纪录最高。对加拿大、韩国和德国的出口全部升至历史最高。
企业在处理2013年下半年积累的过剩库存的同时，补充库存步伐缓慢，这在近几个月约束了进口，但影响在3月似乎消退。
美国3月进口增加1.1%至2,343亿美元，为两年来最高，部分因为石油价格上涨。剔除石油的进口增长2.8%，显示内需正在增强。
3月，食品和非石油产品的进口触及纪录高点。
对中国的贸易逆差略有收窄，商品和服务出口增加9.6%，而进口仅上升1.6%。(完) (编译 李爽/王兴亚；审校 郑茵/张荻)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译