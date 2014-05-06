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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 07:12 BJT

美国经济：3月贸易逆差缩窄，但不足以改变GDP数据下修之势

**出口提升成长前景**

然而，3月出口增长是第一季末经济具备动能的最新迹象。美国3月出口较前月增长2.1%至1,939亿美元，创去年11月来最高。

“上季强劲收官预示着，若这种正面动能得以维系，未来几个月贸易收支将进一步改善，”道明证券分析师Millan Mulraine说。

3月，资本财、工业供应和物料、以及汽车出口均呈现增长。服务出口触及纪录高位，非石油产品出口同样创下纪录最高。对加拿大、韩国和德国的出口全部升至历史最高。

企业在处理2013年下半年积累的过剩库存的同时，补充库存步伐缓慢，这在近几个月约束了进口，但影响在3月似乎消退。

美国3月进口增加1.1%至2,343亿美元，为两年来最高，部分因为石油价格上涨。剔除石油的进口增长2.8%，显示内需正在增强。

3月，食品和非石油产品的进口触及纪录高点。

对中国的贸易逆差略有收窄，商品和服务出口增加9.6%，而进口仅上升1.6%。(完) (编译 李爽/王兴亚；审校 郑茵/张荻)
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