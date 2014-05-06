表格: 新西兰第一季经季调失业率持平于6.0%，就业参与率升至纪录高位

美股盘后：美国运通上涨1.9%，此前公布业绩和财测
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透惠灵顿5月7日 - 新西兰统计局周三公布，第一季经季节调整后的失业率持平于6.0%，就业参与率触及纪录高位69.3%。
第一季就业人数增加2.2万人，为开始公布此项数据以来最大增幅。
路透调查受访分析师对数据的预估中值为：失业率5.9%，就业人数增加0.6%，劳动参与率为68.8%。
具体数据如下(数据经季节调整，括号中数据为初值):
第一季 前一季 上年同期
失业率(%) 6.0 6.0 6.2
失业人口 147,000 147,000 149,000
就业人口(百万) 2.32 2.30 2.24
参与率(%) 69.3 68.9 67.9
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(较前季变化%) 第一季 前一季 上年同期
就业成长 +0.9 +1.0 (+1.1) +0.2
兼职就业 +0.3 +1.8 (+1.9) -1.6
全职就业 +1.1 +1.0 +1.0
工时 +2.7 -0.3 +1.0
浏览完整数据，请参看新西兰政府统计局网站(www.stats.govt.nz)
(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。