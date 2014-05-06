版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 7日 星期三 07:13 BJT

表格: 新西兰第一季经季调失业率持平于6.0%，就业参与率升至纪录高位

路透惠灵顿5月7日 - 新西兰统计局周三公布，第一季经季节调整后的失业率持平于6.0%，就业参与率触及纪录高位69.3%。

第一季就业人数增加2.2万人，为开始公布此项数据以来最大增幅。

路透调查受访分析师对数据的预估中值为：失业率5.9%，就业人数增加0.6%，劳动参与率为68.8%。

具体数据如下(数据经季节调整，括号中数据为初值):

第一季 前一季 上年同期

失业率(%) 6.0 6.0 6.2

失业人口 147,000 147,000 149,000

就业人口(百万) 2.32 2.30 2.24

参与率(%) 69.3 68.9 67.9

----------------------------------------------------------

(较前季变化%) 第一季 前一季 上年同期

就业成长 +0.9 +1.0 (+1.1) +0.2

兼职就业 +0.3 +1.8 (+1.9) -1.6

全职就业 +1.1 +1.0 +1.0

工时 +2.7 -0.3 +1.0

浏览完整数据，请参看新西兰政府统计局网站(www.stats.govt.nz)

(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐