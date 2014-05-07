路透调查：尽管炼厂产能利用率上升，美国上周原油库存料仍触纪录高位

美国热股：苹果提交培训自动驾驶汽车操作人员计划，股价小涨
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
路透5月6日 - 周二公布的路透调查显示，美国上周商业原油和馏分油库存料增加，尽管炼厂产能利用率升高，原油库存仍可能连续第三周触及纪录高位，而汽油库存料持平。此次调查访问了八名分析师。
此次调查在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)公布库存报告前进行，结果显示，分析师平均预期5月2日止当周原油库存增加140万桶。
不过，API周二公布的数据显示，美国上周原油库存减少180万桶至3.898亿桶，库欣原油库存下降150万桶。
根据EIA上周数据，美国4月25日止当周原油库存触及纪录高位，因墨西哥湾沿岸库存再次大幅增加。
调查显示，炼厂产能利用率预计上升0.6个百分点。此前一周的产能利用率持平于91%。
分析师估计，上周汽油库存维持不变，包含取暖油和柴油在内的馏分油库存上升90万桶。
API数据显示，美国上周汽油库存增加240万桶，馏分油库存增加76.3万桶。
EIA将于周三1430GMT公布库存报告。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚；审校 许娜)
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。