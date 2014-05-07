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市场报道 | 2014年 5月 7日 星期三 08:03 BJT

路透调查：尽管炼厂产能利用率上升，美国上周原油库存料仍触纪录高位

路透5月6日 - 周二公布的路透调查显示，美国上周商业原油和馏分油库存料增加，尽管炼厂产能利用率升高，原油库存仍可能连续第三周触及纪录高位，而汽油库存料持平。此次调查访问了八名分析师。

此次调查在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)公布库存报告前进行，结果显示，分析师平均预期5月2日止当周原油库存增加140万桶。

不过，API周二公布的数据显示，美国上周原油库存减少180万桶至3.898亿桶，库欣原油库存下降150万桶。

根据EIA上周数据，美国4月25日止当周原油库存触及纪录高位，因墨西哥湾沿岸库存再次大幅增加。

调查显示，炼厂产能利用率预计上升0.6个百分点。此前一周的产能利用率持平于91%。

分析师估计，上周汽油库存维持不变，包含取暖油和柴油在内的馏分油库存上升90万桶。

API数据显示，美国上周汽油库存增加240万桶，馏分油库存增加76.3万桶。

EIA将于周三1430GMT公布库存报告。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚；审校 许娜)
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