金砖国家：5月6日股汇市收盘纵览

标题新闻：第一季全球钢产量较上年同期急升5.7%至4.105亿吨，中国产量增加4.6%-国际钢铁协会
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路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月6日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.29%，报1,003.93点。
中国股市：沪综指缩量近收平，量能不足制约反弹高度
香港股市：因假期休市
中国汇市：人民币收涨近两百点至两周新高，双向波动特征明显
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拉美股市：上涨。国营油企Petroleo Brasileiro 股价跳涨逾4%，带动巴西指标股指Bovespa由跌转升。Bovespa指数 收涨0.62%，至53,779.74点。
拉美汇市：拉美货币上涨，因投资者寻求收益
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南非股市：持平，在周三选举日休市之前，部分投资人采取观望。但民营医疗集团Mediclinic International 称其年度获利可能成长超过三倍之后，股价大幅飙升。Top-40绩优股指数 上涨0.16%至43,847.58点，综合指数 上涨0.13%至48,942.02点。
南非汇市：兰特兑美元走强，但预计大选前将限于狭窄区间内
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印度股市：连续第二日上涨，并收在一周最高收位。外资中止连续五日卖出股指期货之后，Reliance Industries 等蓝筹股股价上涨。BSE指数 收高0.28%或63.30点，至22,508.42点，NSE指数 收升0.24%或15.95点，至6,715.30点。
印度汇市：上涨，因受企业美元卖盘以及国内股市表现强劲的帮助，但下周大选结果出炉之前投资人态度谨慎，卢比涨幅受到抑制。卢比兑美元 收在60.11/12，周一为60.21/22。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 涨2.89%，报640.00点。指标RTS指数 涨2.58%，报1,172.910点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.87%，至35.4100卢布；卢布兑欧元 升0.43%，至49.3525卢布。(完) (整理 李婷仪 审校 龚芳)
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p