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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 08:40 BJT

金砖国家：5月6日股汇市收盘纵览

路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月6日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.29%，报1,003.93点。

中国股市：沪综指缩量近收平，量能不足制约反弹高度

香港股市：因假期休市　

中国汇市：人民币收涨近两百点至两周新高，双向波动特征明显

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拉美股市：上涨。国营油企Petroleo Brasileiro 股价跳涨逾4%，带动巴西指标股指Bovespa由跌转升。Bovespa指数 收涨0.62%，至53,779.74点。

拉美汇市：拉美货币上涨，因投资者寻求收益

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南非股市：持平，在周三选举日休市之前，部分投资人采取观望。但民营医疗集团Mediclinic International 称其年度获利可能成长超过三倍之后，股价大幅飙升。Top-40绩优股指数 上涨0.16%至43,847.58点，综合指数 上涨0.13%至48,942.02点。

南非汇市：兰特兑美元走强，但预计大选前将限于狭窄区间内

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印度股市：连续第二日上涨，并收在一周最高收位。外资中止连续五日卖出股指期货之后，Reliance Industries 等蓝筹股股价上涨。BSE指数 收高0.28%或63.30点，至22,508.42点，NSE指数 收升0.24%或15.95点，至6,715.30点。

印度汇市：上涨，因受企业美元卖盘以及国内股市表现强劲的帮助，但下周大选结果出炉之前投资人态度谨慎，卢比涨幅受到抑制。卢比兑美元 收在60.11/12，周一为60.21/22。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 涨2.89%，报640.00点。指标RTS指数 涨2.58%，报1,172.910点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.87%，至35.4100卢布；卢布兑欧元 升0.43%，至49.3525卢布。(完) (整理 李婷仪 审校 龚芳)
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