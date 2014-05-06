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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 07:23 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在亚洲盘初受买盘支撑，之前美元跌破原有区间

2305GMT

* 欧元/美元突破并收于关键阻力位1.3906美元之上，因美元全面走软

* 欧元区零售销售数据好于预期且服务业PMI数据稳健，亦支撑欧元

* 欧元区数据改善，强化了欧洲央行周四不会放宽政策的共识

* 3月15日所及趋势高点1.3967为强阻力位，该水准之前有挂有卖盘

* 亚洲盘可能在1.3915/45区间展开整理，欧元/日圆走势是关键

(完)

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(编译 郑茵 审校 龚芳)
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