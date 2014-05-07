《路透晚报》--5月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《热点聚焦》中国央行的货币政策要去哪儿？各方莫衷一是

美联储前主席格林斯潘有句名言：“如果你觉得听懂了我说的话，那你一定是误解了我的意思”。而最新出炉的中国央行季度货币政策执行报告，可能比格林斯潘的话更令人难以揣测其真实意图。中国上月公布疲软的一季度宏观数据后，国务院已连续出台以财税和投资为主的定向微刺激措施。在货币政策何去何从备受关注的关键时刻，这份央行报告中对未来政策取向的表述，却引发了市场各方完全不同、甚至是背道而驰的解读。

--中国经济改革半年小结：稳字当头 循序渐进

六个月前，中共十八届三中全会发布了中国改革蓝图，此后中国政府坚持稳字当头，在多个领域展开循序渐进的改革，而非立即着手颠覆性的、更具风险的改革，譬如全面放开对银行利率的管制。这堪称是邓小平“摸着石头过河”改革战略的“21世纪版”。小心谨慎的思路没变，区别在于中国现在同时多方面寻求突破，且“河水”可能更深。

--《焦点》中国央企国有资本收益收取比例续升，然用于民生支出仍寥寥

中国将从今年起进一步提高中央企业国有资本收益收取比例，其中国有独资企业在现有基础上提高5个百分点，朝向三中全会报告提出的2020年央企上缴比例提高至30%目标又迈进一步。

--中国房地产：房地产风险不可忽视但危机不宜放大，救市当三思慎行--新华

针对中国楼市行情5月来的急转直下，以及部分地区出台放松调控新政，新华社周三表示，当下楼市确已呈分化态势，各地冷热不均，风险固不可忽视，危机亦不宜放大。从长远来看，以长效机制来取代限购、限贷等硬性措施是大势所趋，一些地方政府选择“救市”，应当三思慎行。

--香港数据：香港4月PMI跌至49.7，连续两个月低于盛衰分界--汇丰

汇丰香港4月份采购经理人指数(PMI)为49.7，低于3月的49.9，显示经营环境轻微恶化，该数值亦是自去年6月以来最低。

【固定收益】

--新债招标：中国三年续发国债定位符预期，超两倍认购显机构参与度较高

中国财政部周三招标续发行的三年固息国债收益率与预估相符，略低于二级市场。近期债市再现强势，市场预期向好，该期债超过两倍的认购倍数，显示机构参与度较高并推低中标定位。

--新债预测：农发行四期固息债定位料低于二级，配置热潮仍未退去

中国农业发展银行周四将招标发行四期固息金融债。路透调查显示，资金预期向好，本周债市一二级市场轮动走强，从今日国债发行情况看，机构配置热潮仍未推出，料农发新债定位仍将低于二级市场水平。

--中国货币市场：隔夜和七天回购利率微幅波动，乐观稳定气氛浓厚

中国银行间资金市场周三依旧宽松，已处阶段低位的隔夜和七天期回购加权利率变动微弱，14天期则因需求略逊而小幅下行。

--中国债市动态：机构情绪积极，中长债收益率走低推曲线续平坦化

偏乐观情绪继续发酵，中国银行间市场周三早盘现券中长端收益率续跌，推动曲线平坦化变动。交易员表示，资金稳定预期扶助下，短期暂未看到冲击多头潮退的明显扰动。

--中国债市：连跌后IRS现技术性反弹，资金预期稳或致续升空间有限

经历近日连续回落后，中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周三出现技术性反弹。不过多数受访机构指出，市场对资金预期稳定，回购利率有望在阶段低位徘徊，所以IRS短期向上反攻的空间或受限。

【外汇】

--《焦点》离岸人民币衍生品回归朴实避险的必由之路

近期一场看似腥风血雨的台湾监管层惩罚银行业不当管控人民币衍生品风险，却带来市场另一讯号：虽然套利泡沬遭到挤压，但基于贸易实需的避险需求可望扬升，人民币资产的胃纳基本未遭重击。同时，这也凸显人民币走向国际化的路途中，在离岸压力测试中的必由之路。

--中国汇市：人民币早盘走高后回落，市场预期混乱谨慎情绪升温

人民币兑美元即期汇率周三早盘延续本周升势。中间价随国际美元弱势高开，但即期高开后涨势不足百点即有所回落。

--离岸人民币：中化集团三年点心债以3.8%询价，认购单超过75亿元

中国四大国有石油公司之一的中化集团周三为其三年期点心债询价，指导利率利率为3.8%。市场人士指出，该期债认购踊跃，目前已累积逾75亿元的订单意向。

【金融/证券】

--中国股市：沪综指收低结束连四日反弹，人气低迷大盘重返跌势

中国股市沪综指周三收低，结束此前连续四日反弹。受IPO发行程序有望最快于下周展开消息影响，今日个股普跌，量能则持续低迷。分析师表示，短期成交量萎缩说明市场人气依然低迷，料后市将维持区间震荡走势。

--中国证券：IPO过会企业开始申报发行方案，发行程序最快下周展开--消息

中国A股首次公开发行（IPO）何时重启一直受证券市场高度关注。两位消息人士周二表示，继上周三证监会发审会正式启动之后，近日监管层要求已过会企业申报发行方案。业内人士据此分析，A股IPO发行程序有望最快于下周展开。

--中国基金：基金子公司资金池和一对多通道业务被禁，规模扩张受限

在中国证监会上月底下文通知规范基金子公司业务后，上海证监局等地方监管部门近日出台相关监管通知，要求基金子公司不得开展资金池业务，不得通过一对多专户开展通道业务。

--中国铁路：铁路总公司一季度亏损59亿元，同比小幅减亏

中国铁路总公司日前公告称，2014年一季度税后利润为亏损59.28亿元人民币，较去年一季度小幅减亏，而2013年铁路总公司实现税后利润2.57亿元，虽同比增长31%，但仍属微利状态。

--中国黄金：一季度黄金消费量同比增0.76%，产量同比增7.33%--黄金协会