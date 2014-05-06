企业并购：阿斯利康力抗辉瑞收购提议，预测未来10年营收大幅成长

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透伦敦5月6日 - 阿斯利康 周二预计，未来十年公司营收将增长四分之三，即便之前出现短期下降。该公司希望藉此抵御辉瑞 提出的1,060亿美元收购提议。
阿斯利康称，新药产品前景光明，料推动营收从2013年的257亿美元提高至2023年的450亿美元以上，所以目前公司若出售给辉瑞，投资者可能损失巨大。
“公司在独立经营情况下取得的成功越来越显而易见，为股东突显美好前景，”公司董事长Leif Johansson表示。“这些收益应完全归于阿斯利康股东。”
公司执行长Pascal Soriot表示，阿斯利康若进行破坏性的合并，亦将有损其推出新药的能力，到2023年新药料占公司总营收的30%。
投资者和分析师认为，作为英国第二大药企，阿斯利康从癌症到哮喘药物等领域的试验性药物都不断取得进展，但他仍担心许多产品的商业前景还不确定。
阿斯利康已三度回绝辉瑞的提议。辉瑞希望收购该公司，从而打造全球最大的药企。阿斯利康周五表示，辉瑞每股50英镑的报价“严重”低估了该公司的价值。
但阿斯利康不排除达成协议的可能性。知情消息人士透露，若报价吸引人，其愿意开始洽商。几个大股东已对路透表示，他们不反对以更高价格达成协议。
阿斯利康股价周二收低2.71%报46.77英镑。
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。