企业并购：阿斯利康力抗辉瑞收购提议，预测未来10年营收大幅成长

**“阿斯利康财测过于乐观”**

根据汤森路透访问的分析师预期，随着原有药品的专利到期，未来三年营收将出现下滑，2016年和2017年预计分别降至245亿和236亿美元。

阿斯利康之前表示，不同意分析师的观点，认为到2017年营收将回升至去年水平。目前公司预测，从2017-2023年，受治疗癌症、糖尿病、心脏病和肺病的新药推动，公司营收将取得“强劲而稳定的”增长。

公司还表示，可能推出一种治疗老年痴呆症的药物。这一病症是药品开发领域的高风险地带。

公司称，在此期间，扣除特殊项目的每股核心利润增长料超过营收增长。

Jefferies的分析师认为，上述预测显得“过于乐观”，但这样一份详尽的产品明细单或许有助于提高收购协议的价格和现金比例。除了要求提高收购报价之外，阿斯利康还坚持现金比例要高于辉瑞所开出的32%。

就在前一天，辉瑞执行长Ian Read再次呼吁阿斯利康的董事会开始谈判。

Read坚称他的报价是“有吸引力的”，并暗示目前正在权衡所有选项，包括发起敌意收购或寻找其他收购目标。不过他强调，收购阿斯利康仍然是“首选计划”。

辉瑞求购阿斯利康在英国政坛搅起波澜，对美国企业步步进逼持批评态度的人士担心，这宗收购将导致药品研究部门大幅裁员，尽管辉瑞对政府作出保证。

英国官方表示，协议是两家公司之间的商业事务，但商业创新及技能大臣祈维信称，英国可能动用力量评估收购是否符合公众利益，同时议员们也要求辉瑞的老板前往议会。(完)