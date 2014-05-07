《独家新闻》SEC调查券商处理散户交易单的流程--消息

美国热股：苹果提交培训自动驾驶汽车操作人员计划，股价小涨
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
路透5月6日 - 若干知情人士表示，美国证券交易委员会(SEC)已经发出传票，并要求券商公司提供记录。这是SEC对散户订单发送、执行、履行流程的调查的一部分。
知情人士称，SEC执法部门正在调查散户的交易是否享受了最佳价格和最高效的执行。SEC也在问询部分零售券商从交易所和交易公司收到的报酬，因为这些券商将客户交易单导向了上述平台。
尚不清楚哪些券商收到了SEC的要求，但知情人士称SEC发送的范围很广。部分大型券商公司包括嘉信理财(Charles Schwab) 、TD Ameritrade Holding 、富达投资旗下Fidelity Brokerage Services以及E*Trade Financial ，这些券商每年销售交易单的收入达到1亿美元或更多。
SEC展开调查之际，公众也在激辩有关问题，包括为获取交易单支付报酬的监管法规，以及有利于高频交易者胜出散户投资者的其他市场结构问题。高频交易问题是由Michael Lewis的新书《Flash Boys》引发--书中介绍了计算机驱动高速交易的兴起及其潜在的滥用问题。
SEC执法部门主管Andrew Ceresney在上周采访中，拒绝对近期要求券商提供数据一事具体置评。不过他证实SEC正在全面审查散户交易单流的相关问题。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
路透4月24日 - 美国第二大玩具制造商--孩之宝(Hasbro)周一公布的第一季营收增长2.2%，得益于Nerf和变形金刚等玩具需求增长。
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。