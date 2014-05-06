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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 07:30 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆在亚洲市场开盘上扬，但仍处在整理走势

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* 澳元/日圆开盘上扬0.37%，因利差交易需求回归，澳元普遍走强

* 仍未摆脱两周来的94.25/95.25交易区间

* 澳洲零售销售是今日主要事件风险--日本央行会议记录风险不大

* 一目均衡转换线/基准线于上周交叉，该汇率对倾向于走低

* 此前纽约市场94.87/95.17区间的两端，分别为初步支撑位和阻力位

* 相关技术分析图标请点选： link.reuters.com/wec29v

(完)

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(编译 郑茵 审校 龚芳)
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