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亚洲 | 2014年 5月 7日 星期三 09:59 BJT

欧洲个股：德国西门子公布期待已久的改革计划，将重组为九个部门

西门子现已落后通用电气(GE)、飞利浦 等大型对手，Kaeser曾誓言将在创新和获利能力方面重振西门子雄风。Kaeser在西门子任职已有34年，曾经担任过财务长。

根据路透数据，以未来12个月企业价值倍数(EV/EBITDA)为基础，西门子当前的股价较欧洲同业贴水7.3%。

“西门子未来将为电气化、自动化及数位化领域做好准备，西门子确认这些为成长领域，具有最大长期潜力。”该公司周二声明稿称。

这些包括裁撤人力资源及沟通职务在内的措施，每年可望为公司带来10亿欧元的效益。

**分拆**

前任执行长Peter Loescher引进的四大业务--工业、能源、保健、基础建设--将被西门子取消，公司部门也将从16个缩减为九个。

新部门包括：电力及天然气、风力及再生能源、能源管理、建筑科技、移动、数位工厂、加工业、发电服务，以及金融服务。

而西门子过去曾考虑分拆的保健部门，将成为西门子旗下一项单独管理的业务。

助听器业务将被剥离并公开上市。西门子并未向外公开这个部门的营收或获利情况。(完)

(编译 许娜/李婷仪 审校 徐文焰/朱晓军/龚芳)
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