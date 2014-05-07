美国与加拿大经济指标预测--5月7日-5月14日****

美国热股：苹果提交培训自动驾驶汽车操作人员计划，股价小涨
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 5月5日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月7日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 5月2日当周 -- 333.2 再融资指数 -- 1,267.0 1230 加拿大建筑许可 3月 +4.3% -11.6% 1330 美国非农生产率 第一季初值 -1.0% +1.8% 美国单位劳工成本 +2.6% -0.1% 1900 美国消费者信贷(亿美元) 3月 增加157.5 增加164.9 5月8日(四) 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 4月 17.50 15.68 1230 加拿大新屋价格(较前月) 3月 +0.2% +0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月3日当周 32.5 34.4 四周均值(万人) -- 32.0 续请失业金人数(万人) 4月26日当周 275.0 277.1 5月9日(五) 1230 加拿大就业变动(万人) 4月 增加1.2 增加4.29 失业率 6.9% 6.9% 就业参与率 66.20% 66.20% 1400 美国批发(趸售)库存 3月 +0.5% +0.5% 趸售销售 +0.8% +0.7% 1430 美国ECRI经济领先指标 5月2日当周 -- 134.0 5月12日当周 5月12日(一) 1800 美国联邦预算(亿美元) 4月 盈余950 赤字369 5月13日(二) 1130 美国NFIB小企业信心指数 4月 -- 93.40 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月10日当周 -- -2.0% 1230 美国进口价格 4月 +0.4% +0.6% 出口价格 +0.2% +0.8% 1230 美国零售销售(较前月) 4月 +0.4% +1.2% 扣除汽车零售销售(较前月) +0.5% +0.7% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月10日当周 -- +4.4% 1400 美国企业库存 3月 +0.4% +0.4% 5月14日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 5月9日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月终值 +0.2% +0.5% (较上年同期) +1.6% +1.4% 核心PPI(较前月) +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.4% +1.4% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 朱晓军；审校 徐文焰)
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
路透4月24日 - 美国第二大玩具制造商--孩之宝(Hasbro)周一公布的第一季营收增长2.2%，得益于Nerf和变形金刚等玩具需求增长。
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。